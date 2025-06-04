Средняя стоимость новых машин падает второй месяц подряд

Специалисты компании "Авто.ру Оценка" провели анализ объявлений о продаже автомобилей, опубликованных в мае 2025 года, и выяснили, что средняя стоимость новых машин снизилась до уровня, наблюдавшегося в январе. Об этом стало известно из поступившего в "РГ" пресс-релиза.

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Так, в мае медианная цена машин китайских брендов составила 3,62 миллиона рублей, а отечественных - 1,56 миллиона рублей. Эти показатели всё ещё выше, чем в прошлом году, но разница составляет всего 4% для марок из КНР и 9% для российских.

Средняя стоимость автомобилей, которые официально не представлены на отечественном рынке, продолжила свой рост и составила 9,24 млн рублей. За год она увеличилась почти на 931 000 рублей.

Среди отдельных регионов лидерами по снижению стоимости стали Нижегородская область (-7%; 2,85 млн рублей), Брянская область (-6,4%; 2,46 млн рублей) и Санкт-Петербург, включая Ленинградскую область (-5,5%; 3 млн рублей).

Рост цен на новые легковушки был замечен в Саратовской области (7,3%; 3,03 млн рублей), Республике Башкортостан (5,3%; 2,11 млн рублей) и Краснодарском крае. Там стоимость возросла до 3,46 миллиона рублей, что на 2% больше апрельских значений.

В столице медианная цена автомобиля остаётся самой высокой по стране, в марте она достигла 5,27 млн рублей, что на полпроцента ниже апрельского уровня.

По итогам отчетного периода пятерку моделей, официально представленных на российском рынке, чья средняя стоимость снизилась больше всего относительно предыдущего месяца, составили: JAC JS6 (-2,3%; 2,72 млн рублей), Chery Tiggo 7L (-2%; 2,98 млн рублей), Solaris KRX (-2%; 2,37 млн рублей), BAIC X7 (-2%; 1,88 млн рублей) и Chery Tiggo 9 (-2%; 4,88 млн рублей).

Наиболее подорожавшими в мае стали преимущественно премиальные автомобили, однако увеличение было незначительным, менее двух процентов. В их число вошли электрический Voyah Free (6,16 млн рублей), кроссоверы GAC GS8 (4,67 млн рублей) и Hongqi HS5, чья средняя цена составила 3,68 миллиона рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Toyota вошла в топ-10 российского авторынка по итогам последней недели мая.