Как накажут водителей за оставленных в машине животных

При наступлении жаркой погоды автомобилистам ни в коем случае нельзя оставлять питомцев в закрытом автомобиле, так как это создаёт угрозу их здоровью и жизни. При этом самих владельцев, как сообщила юрист Анастасия Билялова, могут привлечь за это к ответственности, в том числе уголовной.

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Так, если животное не пострадало, то автомобилиста накажут по части 1 статьи 8.52 КоАП РФ (несоблюдение требований к содержанию домашних животных), которая предусматривает штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Помимо этого, деяние могут квалифицировать как жестокое обращение. Согласно части 2 статьи 8.52 КоАП, если собака или кошка не погибли, то владельца оштрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, в случае гибели или получения непоправимого вреда возможна уголовная ответственность по статье 245 УК РФ. Последняя предусматривает штраф размером до 80 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет, но для этого необходимо будет доказать умысел.

Юрист также советует горожанам не проходить мимо закрытых в автомобилях животных и, в случае необходимости, вызывать экстренные службы.

«Важно адекватно оценивать обстановку. Если собаку закрыли в машине, но окна приоткрыты, а хозяин вышел в ближайшую палатку за мороженым, то явно ни о каком жестоком обращении и речи быть не может. А если на парковке крупного торгово-развлекательного комплекса под палящим солнцем стоит полностью закрытая машина с животным внутри, то действовать нужно незамедлительно», — подчеркнула Билялова.

По её словам, в этом случае нужно вызвать правоохранителей и сообщить о жестоком обращении с животными, после чего дождаться полицейских. Не лишним будет зафиксировать нарушение на фото и видео.