Toyota JPN Taxi вернулась на рынок с новыми функциями и ориентиром на экономичность
Компания Toyota представила рестайлинговую версию модели JPN Taxi, предназначенной исключительно для Японии. Этот автомобиль, созданный специально для служб такси, не имеет аналогов среди моделей бренда за пределами страны.
Модель длиной 4,4 метра и высотой 1,7 метра сочетает черты минивэна и хэтчбека. Главная особенность машины — гибридная установка, работающая на сжиженном углеводородном газе (LPG), что делает её экономичным решением для городских перевозок.
В рамках обновления JPN Taxi получил цифровую приборную панель с 7-дюймовым дисплеем, расширенные функции систем активной безопасности и более удобные вентиляционные дефлекторы для задних пассажиров. Также увеличен объем газового баллона до 58 литров, что позволило улучшить запас хода.
Технически модель осталась прежней: гибридная установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 75 л.с. и электромотор на 61 л.с. Такая конфигурация обеспечивает надёжную и экономичную работу в условиях городского трафика.
Салон рассчитан на перевозку пассажиров с особыми потребностями, включая трансформируемую заднюю скамью. Начальная цена модели в Японии составляет около 1,9 миллиона рублей.
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