Toyota JPN Taxi вернулась на рынок с новыми функциями

Компания Toyota представила рестайлинговую версию модели JPN Taxi, предназначенной исключительно для Японии. Этот автомобиль, созданный специально для служб такси, не имеет аналогов среди моделей бренда за пределами страны.

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Модель длиной 4,4 метра и высотой 1,7 метра сочетает черты минивэна и хэтчбека. Главная особенность машины — гибридная установка, работающая на сжиженном углеводородном газе (LPG), что делает её экономичным решением для городских перевозок.

В рамках обновления JPN Taxi получил цифровую приборную панель с 7-дюймовым дисплеем, расширенные функции систем активной безопасности и более удобные вентиляционные дефлекторы для задних пассажиров. Также увеличен объем газового баллона до 58 литров, что позволило улучшить запас хода.

Технически модель осталась прежней: гибридная установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 75 л.с. и электромотор на 61 л.с. Такая конфигурация обеспечивает надёжную и экономичную работу в условиях городского трафика.

Салон рассчитан на перевозку пассажиров с особыми потребностями, включая трансформируемую заднюю скамью. Начальная цена модели в Японии составляет около 1,9 миллиона рублей.

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