В Калуге возобновят сборку грузовиков

Завод, который ранее был частью Volvo Trucks, вскоре начнет собирать грузовые автомобили. Предприятие находится в Калуге и теперь называется «Автомобильное моторное общество».

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Около двух лет назад завод вошел в состав Группы компаний «Промышленные инвестиции». Вскоре предприятие начнет собирать грузовой транспорт. Известно, что завод договорился о производстве строительной техники.

Предприятие займется выпуском грузовиков Ural NEXT. Их производство было прекращено в конце прошлого месяца.

Известно, что завод находится на финальной стадии переговоров с новым иностранным партнером. В 2025 году планируется начать модернизацию мощностей завода.

На вторичном авторынке сохраняется спрос на кроссоверы и внедорожники. В России продажи автомобилей упали на 28%.