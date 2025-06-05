Американцы могут перенести часть автопроизводств в Китай

Ряд концернов из США обдумывают возможность переноса части производств в Китай, пишет The Wall Street Journal, не называя конкретные компании. Дело в редкоземельных металлах, которые больше не поставляются из КНР, — без них встанут производства двигателей для электрокаров. При этом вывозить из Китая готовые моторы все еще разрешается.
Инсайдеры сообщают, что запасов редкоземельных металлов (РЗМ) американским концернам хватит только на несколько недель. Из сплавов РЗМ изготавливают магниты для электромоторов: такие магниты работают и при высоких температурах, и электрокары благодаря им могут развивать большие скорости.
Как отмечает WSJ, на Китай приходится порядка 90 процентов мировых поставок редкоземельных металлов. Из-за торговой войны с США китайцы решили приостановить часть экспорта как РЗМ, так и магнитов из их сплавов. При этом вывозить готовые изделия все еще можно, поэтому американцы могут наладить производство электромоторов на территории КНР.
В апреле президент США Дональд Трамп начал торговую войну, объявив крупные тарифы на импорт. Общая пошлина на китайские товары достигла 145 процентов, на что китайцы ввели ответные 125-процентные пошлины.
Судя по всему, Трампа не сильно пугает возможность снижения производства «электричек». В январе он отменил субсидии в поддержку продаж таких машин, финансирование зарядных сетей и цель по увеличению доли электрокаров на рынке до 50 процентов.