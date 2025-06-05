Американцы могут перенести часть автопроизводств в Китай

Ряд концернов из США обдумывают возможность переноса части производств в Китай, пишет The Wall Street Journal, не называя конкретные компании. Дело в редкоземельных металлах, которые больше не поставляются из КНР, — без них встанут производства двигателей для электрокаров. При этом вывозить из Китая готовые моторы все еще разрешается.

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Инсайдеры сообщают, что запасов редкоземельных металлов (РЗМ) американским концернам хватит только на несколько недель. Из сплавов РЗМ изготавливают магниты для электромоторов: такие магниты работают и при высоких температурах, и электрокары благодаря им могут развивать большие скорости.

Как отмечает WSJ, на Китай приходится порядка 90 процентов мировых поставок редкоземельных металлов. Из-за торговой войны с США китайцы решили приостановить часть экспорта как РЗМ, так и магнитов из их сплавов. При этом вывозить готовые изделия все еще можно, поэтому американцы могут наладить производство электромоторов на территории КНР.

В апреле президент США Дональд Трамп начал торговую войну, объявив крупные тарифы на импорт. Общая пошлина на китайские товары достигла 145 процентов, на что китайцы ввели ответные 125-процентные пошлины.

Судя по всему, Трампа не сильно пугает возможность снижения производства «электричек». В январе он отменил субсидии в поддержку продаж таких машин, финансирование зарядных сетей и цель по увеличению доли электрокаров на рынке до 50 процентов.