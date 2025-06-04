Электромобили США нарастили электропотребление почти на 70%

Спрос на электроэнергию со стороны легковых электрокаров и подключаемых гибридов в США увеличился на 69% по итогам первых двух месяцев 2025 г. и составил 2,9 млрд кВт*ч. По данным Управления энергетической информации (EIA), почти 2,3 млрд кВт*ч пришлось на электрокары, а свыше 600 млн кВт*ч — на подключаемые гибриды.

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Для сравнения: общее потребление электроэнергии в Люксембурге в 2024 г. достигло 6,8 млрд кВт*ч.

Рост спроса связан с расширением парка электромобилей. Согласно подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), продажи легковых электрокаров и подключаемых гибридов в США увеличились с 1,39 млн единиц в 2023 г. до 1,52 млн в 2024 г. Доля электромобилей в продажах легковых авто увеличилась с 9,5% в 2023 г. до 10% соответственно.

США по этому показателю отставали от Китая и стран ЕС, где на долю электромобилей в 2024 г. приходилось 48% и 21% продаж легковых авто соответственно.

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По данным МЭА, продажи легковых электромобилей в России в 2024 г. достигли 32,6 тыс. единиц, из них 28 тыс. единиц приходились на электрокары, а 4,6 тыс. — на подключаемые гибриды. Доля электромобилей в продажах новых легковых авто составила 2,9%.