Почти 20 тысяч сотрудников Volkswagen согласились на увольнение

Размер пособия будет зависеть от стажа работы и может достигать 400 тысяч евро (чуть более 36 миллионов рублей), сообщила германская газета Bild со ссылкой на заявление совета директоров компании. По информации источника, примерно две трети из этого числа сотрудников выйдут на пенсию.

Увольнения состоятся в рамках планов компании по сокращению расходов. Планы немецкого концерна предусматривают сокращение штата примерно на 35 тысяч человек к 2030 году, в первую очередь на предприятиях в ФРГ.

Кроме сокращения рабочих мест, начиная с 2026 года автопроизводитель уменьшит количество мест для ежегодных стажировок с 1 400 до 600, что позволит экономить до 1,5 миллиарда евро каждый год.

Сообщается, что около 130 тысяч сотрудников Volkswagen согласились на заморозку зарплат и отмену увеличенного отпускного пособия в размере 1 290 евро. В ближайшее время в компании планируют начать переговоры с сотрудниками 1969 и 1970 годов рождения об их досрочном уходе на пенсию.

По данным профсоюза IG Metall, эти меры предотвратили закрытие заводов концерна в ФРГ, но эксперты не уверены, что этого будет достаточно для достижения экономического баланса.