Индийская компания Tata Motors представила серийную батарейную версию паркетника Harrier. Для новинки заявлен внушительный список оборудования. Электрокросс доступен как с задним, так и с двухмоторным полным приводом.

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Дизельный кроссовер Tata Harrier (привет, Тойота!) в строю с 2018 года, он построен на упрощенной версии платформы D8 от Land Rover (индийцы владеют британским автопроизводителем). Масштабный рестайлинг паркетник пережил в 2023-м, и в том же году, еще перед дебютом обновленной модели, компания Tata Motors показала концептуальный электрический вариант. А теперь в Индии состоялась презентация серийного батарейного Tata Harrier EV.

В Tata электрокросс считают отдельной моделью, в основу которой легла «тележка» под названием acti.ev+. Длина Harrier EV равна 4607 мм, что всего на 2 мм больше, чем у «традиционного» кроссовера. Колесная база и вовсе не изменилась – 2741 мм. При этом заявленный объем багажника почему-то больше – 502 вместо 445 литров (возможно, были использованы разные методики измерения). Под капотом электрокара есть дополнительный отсек.

Внешне Tata Harrier EV отличается от дизельного кроссовера оформлением передка. В верхней части вместо радиаторной решетки находится заглушка, также изменен узор интегрированного в бампер воздухозаборника. Одновременно представлена особая версия Stealth Edition с черным декором.

Внутри же Harrier EV почти дословно повторил модель с ДВС. Внутри установлены отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы, сенсорный блок управления «климатом». В зависимости от комплектации для электрокроссовера также предусмотрены: панорамный люк с голосовым управлением, электропривод багажной двери, вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, цифровое салонное зеркало, шесть или семь подушек безопасности, камеры кругового обзора (есть функция «прозрачный капот»), адаптивный круиз-контроль, система автоторможения.

Tata Harrier EV предложен с задним или двухмоторным полным приводом. Первой модификации положены 238-сильный электродвигатель и батарея емкостью 65 или 75 кВт*ч. У второй версии спереди установлен дополнительный 158-сильный электромотор, суммарная отдача такого паркетника – 313 л.с. и 504 Нм. К слову, сегодня электрокар является единственной легковушкой Таты с полным приводом. По предварительным данным, полноприводное исполнение будет доступно только с топовым аккумулятором на 75 кВт*ч. Также сообщается, что с включенным режимом Boost кроссовер Harrier EV AWD разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,3 секунды. Дальнобойность паркетника с базовой батареей еще не раскрыта. Запас хода модели с топовым аккумулятором варьируется от 622 до 627 км по местному циклу.

В Индии уже можно оставить заявку на электрический Tata Harrier EV, но пока указана только стартовая цена – 2 149 000 рупий (около 2 млн рублей по текущему курсу). Полный прайс-лист должны опубликовать в июле. Для сравнения, переднеприводный Harrier с турбодизелем 2.0 (170 л.с.) стоит от 1 499 990 рупий (1,4 млн рублей).