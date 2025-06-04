Двух экс-сотрудников Kia India обвиняют в краже более тысячи двигателей с завода

Двое бывших работников Kia India обвиняются в краже 1008 двигателей с завода в течение трех лет. Как сообщает Reuters, им грозит длительный тюремный срок.

Хотя стоимость украденного составляет всего 2,3 млн долларов, следствие отмечает, что дело имело «широкомасштабное влияние на промышленную деятельность, доверие заинтересованных сторон и гарантии занятости людей». Кроме того, у них появились опасения на счет вовлечения в этот процесс межгосударственных преступных сетей.

Согласно документам от 16 апреля, первоначальное расследование показало, что бригадир и начальник отдела диспетчеризации двигателей на заводе Kia India были причастны к незаконной транспортировке двигателей с завода с использованием поддельных счетов-фактур и пропусков. Им помогали по меньшей мере еще два человека, которые занимались транспортировкой, и двое торговцев металлоломом, которые помогали сбывать двигатели по всей стране.

В пресс-службе Kia India сообщили, что выявили несоответствия, когда улучшили процессы управления запасами. Внутреннее расследование привело к подозрениям о краже, после чего руководство обратилось в полицию.

37-летний бывший глава отдела диспетчеризации двигателей на заводе Kia Винаягамурти Велучами сейчас арестован и подал ходатайство в Верховный суд штата об освобождении под залог. Мужчина работал в компании до 2023 года. Он отрицает причастность к предполагаемым кражам. Другим обвиняемым работником Kia является 33-летний бывший бригадир Патан Салим, который работал на заводе с 2020 по 2025 год. В случае, если суд признает их виновными, то им может грозить наказание в виде 10 лет лишения свободы и более.