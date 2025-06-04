Двух экс-сотрудников Kia India обвиняют в краже более тысячи двигателей с завода

Никита Бородкин

Двое бывших работников Kia India обвиняются в краже 1008 двигателей с завода в течение трех лет. Как сообщает Reuters, им грозит длительный тюремный срок.

Двух экс-сотрудников Kia India обвиняют в краже более тысячи двигателей с завода
© РИА Новости

Хотя стоимость украденного составляет всего 2,3 млн долларов, следствие отмечает, что дело имело «широкомасштабное влияние на промышленную деятельность, доверие заинтересованных сторон и гарантии занятости людей». Кроме того, у них появились опасения на счет вовлечения в этот процесс межгосударственных преступных сетей.

Согласно документам от 16 апреля, первоначальное расследование показало, что бригадир и начальник отдела диспетчеризации двигателей на заводе Kia India были причастны к незаконной транспортировке двигателей с завода с использованием поддельных счетов-фактур и пропусков. Им помогали по меньшей мере еще два человека, которые занимались транспортировкой, и двое торговцев металлоломом, которые помогали сбывать двигатели по всей стране.

В пресс-службе Kia India сообщили, что выявили несоответствия, когда улучшили процессы управления запасами. Внутреннее расследование привело к подозрениям о краже, после чего руководство обратилось в полицию.

37-летний бывший глава отдела диспетчеризации двигателей на заводе Kia Винаягамурти Велучами сейчас арестован и подал ходатайство в Верховный суд штата об освобождении под залог. Мужчина работал в компании до 2023 года. Он отрицает причастность к предполагаемым кражам. Другим обвиняемым работником Kia является 33-летний бывший бригадир Патан Салим, который работал на заводе с 2020 по 2025 год. В случае, если суд признает их виновными, то им может грозить наказание в виде 10 лет лишения свободы и более.

промо изображение