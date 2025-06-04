Bestune представил дальнобойный кроссовер Yueyi 07

Китайский производитель расширил семейство «зелёных» автомобилей Yueyi за счёт нового флагманского паркетника под индексом 07. Автомобиль получил гибридную силовую установку, а на домашнем рынке, как сообщили редакции Quto.ru в пресс-службе бренда, продажи уже стартовали. В перспективе не исключено появление модели и на российском рынке.

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Гибрид построен на платформе FAW Yueying и позиционируется как «высококачественный автомобиль, доступный каждой семье». Он также обзавёлся цифровым кокпитом Ruyi Cockpit и широким набором водительских ассистентов.

В движение кроссовер приводит установка на базе 224-сильного двигателя, электромотора и аккумулятора BMP Super Hybrid. До 100 км/ч новинка разгоняется за 6,9 секунды, а «максималка» ограничена на отметке 180 км/ч. В зависимости от комплектации, на электротяге машина способна проехать 150 или 210 км, а общий запас хода достигает 2 000 км.

Линейка Bestune Yueyi включает в себя электрокары, электромобили с увеличенным запасом хода и гибриды. До 2027 года линейка будет расширена до шести моделей.