У «шумных» водителей предложено отбирать автомобили

Депутаты Мосгордумы выступили с инициативой начать использовать на дорогах камеры с шумомерами, а также резко усилить ответственность за превышение норм. Одной из предложенных мер является конфискация автомобилей или мотоциклов, причём чиновники хотят применять её бесконтактно и возбуждать судебное производство без контакта с нарушителями. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы.

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Сегодня российское законодательство допускает привлечение нарушителей к ответственности вплоть до суда без его личного присутствия, на основании «писем счастья» и других цифровых данных . Однако действие нормы распространяется исключительно на нарушения ПДД. Теперь же столичные политики предложили распространить её и на другие сферы, в том числе превышение уровня шума.

«Все мы привыкли, что при нарушении ПДД с использованием средств фото- и видеофиксации водители получают “письма счастья”. При этом мы понимаем, что современные технические средства позволяют делать то же самое не только в сфере нарушения ПДД», — заявил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, законодательству и регламенту Александр Семенников.

Сегодня предельный уровень шума, который могут издавать транспортные средства, равен 100 децибелов. Согласно предложенным поправкам, нарушителей могут ожидать штрафы, причём зависеть они будут от стоимости транспортного средства, а также конфискация транспортного средства.

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