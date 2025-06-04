Lada Niva Legend вошла в тройку самых популярных SUV в мае

Внедорожник Lada Niva Legend попал в тройку самых продаваемых SUV в России по результатам мая текущего года. Согласно данным аналитического агентства "Автостат", за отчетный период было реализовано 2 600 единиц данной модели. Примечательно, что "Нива" впервые за последние 13 месяцев оказалась в этом списке.

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Почетное первое место среди самых продаваемых кроссоверов и внедорожников по-прежнему удерживает Haval Jolion, который в мае нашел 4 586 покупателей. На второй строчке с результатом 2 757 реализованных единиц расположился Chery Tiggo 7 Pro Max. Третье место заняла Lada Niva Legend (2 600 штук).

Четвертую и пятую позиции в майском рейтинге впервые заняли Changan UNI-S/CS55 Plus (2 542 единиц) и Belgee X50 (2 404 единиц) соответственно. В топ-10 также вошли Geely Monjaro (2 390 единиц), Chery Tiggo 4 (2 331 единиц), Lada Niva Travel (2 288 единиц), Haval F7 (1 820 единиц) и Chery Tiggo 4 Pro (1 786 единиц).

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