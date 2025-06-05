Появились первые шпионские снимки самого быстрого Genesis

Самый быстрый Genesis: первые «живые» фотографии
Шпионы засняли прототип «заряженного» кроссовера GV60 линейки Magma, который проходит дорожные испытания без тяжелого камуфляжа. Судя по снимкам, внешне серийная версия будет близка к концепту, представленному в прошлом году в Гудвуде. Эксперты прочат, что с места до 100 километров в час кроссовер будет разгоняться менее чем за 3,4 секунды, что сделает его самой динамичной моделью Genesis на сегодняшний день.
Кузов тестового прототипа обмотан черным полотном, но передок почти полностью открыт. На нем видны фирменные полоски оптики, «двухэтажная» решетка с сетчатым рисунком и воздухозаборники по бокам. Серийному GV60 Magma обещан ярко-оранжевый цвет кузова, но пока Genesis решил не привлекать лишнего внимания и собрал прототип из панелей серых оттенков.
GV60 базируется на той же платформе E-GMP, что и Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Ожидается, что силовая установка для GV60 Magma будет позаимствована у «горячих» версий этих моделей — N и GT соответственно. Они же поделятся тяговой батареей емкостью 84 киловатт-часа.
Ioniq 5 N оснащается двухмоторной силовой установкой с пиковой отдачей 650 лошадиных сил, но более свежий GV60 Magma наверняка будет мощнее: инсайдеры прочат ему около 700 сил.
С такой «начинкой» электрокросс сможет разгоняться с места до «сотни» быстрее собрата от Hyundai.
Информации о дате дебюта мощного GV60 пока нет. Возможно, премьера состоится на следующем Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдет в июле. Производство Genesis планирует запустить в третьем квартале 2025 года. Сначала новинка появится в родной Южной Корее, а к концу следующего года доберется до Европы.