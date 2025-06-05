Появились первые шпионские снимки самого быстрого Genesis

Шпионы засняли прототип «заряженного» кроссовера GV60 линейки Magma, который проходит дорожные испытания без тяжелого камуфляжа. Судя по снимкам, внешне серийная версия будет близка к концепту, представленному в прошлом году в Гудвуде. Эксперты прочат, что с места до 100 километров в час кроссовер будет разгоняться менее чем за 3,4 секунды, что сделает его самой динамичной моделью Genesis на сегодняшний день.

© Motor.ru

Кузов тестового прототипа обмотан черным полотном, но передок почти полностью открыт. На нем видны фирменные полоски оптики, «двухэтажная» решетка с сетчатым рисунком и воздухозаборники по бокам. Серийному GV60 Magma обещан ярко-оранжевый цвет кузова, но пока Genesis решил не привлекать лишнего внимания и собрал прототип из панелей серых оттенков.

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

GV60 базируется на той же платформе E-GMP, что и Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Ожидается, что силовая установка для GV60 Magma будет позаимствована у «горячих» версий этих моделей — N и GT соответственно. Они же поделятся тяговой батареей емкостью 84 киловатт-часа.

Ioniq 5 N оснащается двухмоторной силовой установкой с пиковой отдачей 650 лошадиных сил, но более свежий GV60 Magma наверняка будет мощнее: инсайдеры прочат ему около 700 сил.

С такой «начинкой» электрокросс сможет разгоняться с места до «сотни» быстрее собрата от Hyundai.

Информации о дате дебюта мощного GV60 пока нет. Возможно, премьера состоится на следующем Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдет в июле. Производство Genesis планирует запустить в третьем квартале 2025 года. Сначала новинка появится в родной Южной Корее, а к концу следующего года доберется до Европы.