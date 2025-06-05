В России продали KAMAZ — победитель ралли «Дакар»

На маркетплейсе продали KAMAZ — победитель ралли «Дакар». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем». Автомобиль выставили за 100 млн рублей.

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«В коммерческом отделе компании-продавца KAMAZ MARKET изданию «Подъем» рассказали, что авто уже купили, но раскрывать имя нового владельца и его мотивы не стали. Как и то, за какую именно сумму был продан гоночный KAMAZ», — сообщает канал.

Именно на KAMAZ-43509 экипаж Андрея Каргинова победил в ралли «Дакар» в 2020 году. Тогда же команда выиграла «Золото Кагана». А в 2018 и 2019 годах – марафон «Шелковый путь».

До этого в Москве за 1,65 млн рублей был выставлен на продажу автомобиль ВАЗ-2109, который не был в эксплуатации.

Машина укомплектована полуторалитровым мотором, который, согласно объявлению, развивает 68 л.с. и работает с пятиступенчатой механической коробкой.

Автомобиль сине-зеленого цвета был выпущен в 2004 году и с тех пор не эксплуатировался: на одометре зафиксирован пробег в 850 км. Продавец указал, что хетчбэк находится в оригинальном состоянии и более двух десятилетий хранился в гараже. Перед продажей автомобилю провели большое техобслуживание.

Ранее сообщалось, что в США выставили на продажу редкий кабриолет Land Rover.