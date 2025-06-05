Убыточная Nio сокращает расходы и сотрудников

Китайской электромобильной компании Nio Inc. пока никак не удаётся выйти в прибыль, так как много денег уходит на масштабирование бизнеса и запуск новых брендов, но основатель компании Уильям Ли (он же Ли Бинь) уверен, что количество рано или поздно перейдёт в качество, успокаивает имеющихся инвесторов и старается привлечь новых.

В прошлом году компания Nio отметила десятилетний юбилей — правда, своё нынешнее имя она получила только в 2016 году, а до этого называлась NextEV. Массовое производство электромобилей Nio начала в 2018 году под лицензией автоконцерна JAC, собственную лицензию автопроизводителя Nio получила только в 2023 году. В 2020 году Nio находилась на грани банкротства, спасли её тогда финансовые вливания со стороны родной провинции Аньхой — здесь же, а именно в городе Хэфэй, находятся два действующих завода Nio общей мощностью порядка 450 000 машин в год. В сентябре должен заработать третий завод Nio в городе Хэфэй, после чего общая производственная мощность компании увеличится до 600 000 машин в год.

Также в прошлом году Nio запустила два новых бренда — Onvo и Firefly, они предлагают более доступные электромобили, чем те, что составляют модельный ряд материнского бренда Nio. На все эти запуски и стройки нужны деньги. На развитие собственной зарядной инфраструктуры Nio Power тоже нужны деньги, а это не только терминалы разной мощности, но и станции по замене батарей, таких станций у Nio уже более трёх тысяч.

В общем, неудивительно, что прибыли Nio пока не приносит, свежий квартальный отчёт расстроил инвесторов. Чистый убыток Nio по состоянию на конец марта 2025 года составил 6,75 млрд юаней (934 млн долларов в переводе по текущему курсу), что на 30,2% больше чистого убытка в первом квартале 2024 года.

Продажи Nio за первые пять месяцев этого года (включая Onvo и Firefly) составили 89 225 электромобилей (+34,7% по сравнению с АППГ). Сейчас Nio продаёт в месяц порядка 25 000 машин, а выход в прибыль, как утверждает сама компания, возможен только на уровне продаж 50 000 машин в месяц при оптимальном балансе расходов, которые нужно сокращать. За последние два месяца Nio уволила порядка 5000 сотрудников и начала сращивание сбытовых структур брендов Nio и Onvo, при этом модели этих брендов будут по-прежнему продаваться через разные автосалоны. Электромобили Firefly изначально реализуются через дилерскую сеть Nio.

Разработка новых моделей Nio, Onvo и Firefly теперь тоже будет вестись централизовано, что позволит снизить затраты на НИОКР. Бренды Onvo и Firefly предлагают пока по одной модели, но Onvo уже в этом году запустит в дополнение к среднеразмерному кроссоверу L60 два более крупных кроссовера — двухрядный L80 и трёхрядный L90. Бренд Firefly пока будет довольствоваться единственным дебютным хэтчбеком, на осень этого года намечен запуск бренда Firefly в Европе.

Присутствие материнского бренда Nio в Европе в 2025 и 2026 годах существенно вырастет: сейчас он официально представлен только в Германии, Нидерландах, Дании, Норвегии и Швеции, на очереди — Австрия, Венгрия, Бельгия, Чехия, Польша, Румыния и Люксембург.

Ещё, по слухам, Nio может продать CATL контрольную долю подразделения Nio Power, чтобы получить деньги на дальнейшее развитие, но сама компания Nio об этом пока ничего официально не сообщала. Также Nio пока не подтвердила слухи о возможном появлении в её модельном ряду plug-in гибридов.