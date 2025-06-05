Обновленный короткий Kia Sportage представлен официально

Компания Kia наконец-то рассекретила рестайлинговый кроссовер Sportage, адресованный Европе. Как и «мировая» модель, паркетник получил вертикальные блоки фар, а в салоне установили новые руль и табло.

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В актуальном, пятом по счету поколении кроссовер Kia Sportage представлен в двух модификациях. На большинстве рынков, включая Корею и Америку, продают длиннобазный паркетник, тогда как в Европе присутствует укороченный вариант. Последний, к слову, изначально был заявлен именно в качестве «старосветского» эксклюзива, хотя затем такой Sportage появился еще и на Ближнем Востоке. Как бы то ни было, растянутый паркетник уже пережил рестайлинг: на домашнем рынке обновленная модель стартовала осенью прошлого года, а с мая 2025-го она стала доступна и в Северной Америке. Теперь же Kia наконец-то рассекретила европейский модернизированный SUV.

Следом за глобальным Sportage короткий кроссовер обрел вертикальные блоки фар. Другими также стали радиаторная решетка и бамперы, а у задних фонарей новая диодная начинка. Еще изменен дизайн дисков: в Европе модели положены 17-, 18- или 19-дюймовые колеса. «Внедорожная» версия, доступная в других регионах, в Старом Свете так и не появилась. Зато в строю остался «оспортивленный» вариант GT-Line с чуть более агрессивным обвесом.

После рестайлинга европейский Kia Sportage слегка подрос: длина паркетника составляет 4540 мм против 4515 мм у предшественника. Колесная база – прежние 2680 мм. Для сравнения, длина обновленного кроссовера для Кореи – 4685 мм, расстояние между осями – 2755 мм.

Как и растянутый Sportage, евроверсия сохранила изогнутое табло в салоне, но приборный экран и сама мультимедиа – новые. Вдобавок они помещены в другой корпус. Короткий паркетник также получил новый двухспицевый руль (был трехспицевый), модернизировали переднюю панель. Центральный тоннель лишился «рояльного лака» — он теперь сделан из матового пластика. Некоторые кнопки на тоннеле отныне расположены иначе. В списке оборудования еще заявлены новый проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона и множество водительских ассистентов.

В Европе основная ставка по-прежнему сделана на гибриды, но окончательная гамма зависит от конкретного рынка. Согласно общеевропейскому пресс-офису Kia, самый доступный «мягкогибридный» Sportage все так же имеет бензиновую турбочетверку 1.6 T-GDI (150 или 180 л.с.) с 48-вольтовым стартер-генератором. Такому паркетнику положены шестиступенчатая механика или семиступенчатый «робот», привод передний или полный. Полноценные гибриды HEV (без возможности зарядки от электросети) и PHEV с установками на основе того же 1.6 T-GDI стали мощнее: суммарная отдача первой модификации составляет 239 л.с., второй – 288 л.с. (было 215 и 245 л.с. соответственно). Версии HEV и PHEV имеют шестиступенчатый автомат, они тоже бывают как с передним, так и с полным приводом. Любопытно, что в некоторых странах оставили турбодизель, хотя в родной Корее мотора на «тяжелом» топливе больше нет (там был 2.0 CRDi). Европейский же дизельный паркетник представляет собой переднеприводный «мягкий» гибрид с 1.6 CRDi (136 л.с.), который работает в паре с 6МТ или 7DCT.

Для Европы короткий Kia Sportage производят в Словакии. До «старосветских» дилеров обновленные машины доберутся в третьем квартале текущего года.