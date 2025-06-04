В Кузбассе хотят запустить производство "БелАЗов"

В Кузбассе могут начать производство "БелАЗов" и продолжат расширение базы сервисного обслуживания белорусских машин. Это станет еще одним шагом к диверсификации экономики угледобывающего региона.

Развитие торгово-экономических отношений, промышленное сотрудничество, а также укрепление отношений в сферах образования, культуры и туризма недавно обсудили в Москве глава Кемеровской области Илья Середюк и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник.

На угольных разрезах Кузбасса, который обеспечивает больше половины всего объема угледобычи в России, успешно трудятся тысячи карьерных самосвалов разной грузоподъемности, выпускаемых в белорусском Жодино. Техобслуживание и ремонт большегрузов с некоторых пор выполняются на месте, что ускоряет и облегчает процесс. Кроме того, Кузбасс стал полигоном для испытания новых, экспериментальных видов "БелАЗов", включая импортонезависимые машины с дизельными двигателями. На кузбасских разрезах внедряются новые технологии, разработанные учеными и машиностроителями Беларуси. И все это благодаря созданию в Кемеровской области центра технической поддержки.

Первая очередь центра рядом с поселком Грамотеино Беловского муниципального округа открылась в 2020 году. Участок земли был предоставлен на льготных условиях, а инфраструктура выстроена по программе развития моногородов. Ведь Белово - город угольщиков. А в 2023-м белорусские партнеры расширили дилерские полномочия и возможности сервисного комплекса. Он получил право на реализацию и сопровождение техники самых известных брендов не только для угледобывающих, но и для химических и металлургических предприятий, машиностроения, дорожного и транспортного комплексов, ЖКХ и сельского хозяйства. Так, например, аграрии найдут здесь все - от трактора и сеялки до бороны и картофелесажалки, а также запчасти и комплектующие. Подходы к обслуживанию клиентов на площадке самые передовые благодаря высокой квалификации персонала и наличию мобильных сервисных бригад, готовых к выезду круглосуточно, как "скорая помощь".

Преимущества такой работы с использованием инновационных технологий производственники уже оценили по достоинству. И в нынешнем году в Кузбассе должно завершиться строительство второй очереди мультибрендового центра. К существующим 15,5 тысячи квадратных метров добавится еще 8,6 тысячи, что сделает комплекс крупнейшим в России. Объем инвестиций в проект превысит 1,2 млрд руб., а налоговые поступления в бюджет по итогам его реализации до 2028 года - 750 млн рублей. Но в угольном регионе решили пойти еще дальше.

- Ключевой вопрос - локализация производства комплектующих для "БелАЗов" в Кузбассе. Это даст нам новые рабочие места, увеличит объем налогов, а также удешевит технику для наших промышленников. Ведь за счет локализации уменьшится ее себестоимость, - подчеркнул Илья Середюк. - У нас на повестке - создание новой экономики Кузбасса, уход от угольной зависимости. Точнее, преодоление зависимости от мировых цен на уголь.

Сейчас эти цены продолжают падать, доходы у шахт и разрезов снижаются, как и поступления в казну. В прошлом году регион недосчитался 58 млрд рублей. И, по прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

- Мы уже больше не можем зависеть только от одной отрасли. Наша задача - диверсифицировать экономику, чтобы Кузбасс стал многопрофильным и устойчивым, - отметил Илья Середюк. - Развиваем сельское хозяйство, переработку, сферу ИТ, средний и малый бизнес. Это новые рабочие места, технологии. Мы не отказываемся от угля, но хотим создать подушку безопасности. Речь о разумном балансе: сохраняем лидерство в угольной отрасли и параллельно открываем новые направления. Так мы защитим благополучие семей шахтеров и дадим шанс тем, кто хочет развиваться в других сферах.

Новая кузбасская экономика - это и создание двух кластеров машиностроения - на севере и на юге области, а также развитие металлургического кластера с глубокой переработкой сырья. Решения для диверсификации руководство региона ищет не только в России, но и за ее пределами, работая с дружественными странами. И прежде всего, с Республикой Беларусь. В ближайшее время переговоры о сотрудничестве должны состояться в Минске. Илья Середюк планирует встретиться с республиканским правительством и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Кстати

Товарооборот Кузбасса с Беларусью за минувший год вырос на 6%. Помимо угля (его поставляют свыше 300 тысяч тонн ежегодно), на экспорт отправляют продовольствие и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, оборудование и другую продукцию. Так, комфортными белорусскими вагонами скоро заменят около ста морально и физически устаревших трамваев в городах Кемеровской области. Возможно и привлечение белорусских специалистов к строительству объектов образовательной сферы.