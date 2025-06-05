Новый Geely Atlas вызвал ажиотаж в Китае

Об этом свидетельствуют данные о продажах новинки, которыми Geely поделилась в социальной сети Weibo. Речь идет о кроссовере Atlas, позиционирующимся как четвертое поколение, однако на деле это модернизированный вариант модели третьего поколения с подправленной внешностью. Ажиотажный спрос на старте доказывает, что новый, более строгий дизайн Geely Atlas пришелся китайцам по вкусу.

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В семействе Атласов разобраться непросто. Например, в России продавался Geely Atlas первого поколения, которому на смену пришел Atlas Pro. Теперь у нас представлен новый Атлас уже без всяких приставок к названию, а Pro-кроссовер вывели под бренд Belgee — теперь он носит индекс X70. Между тем, в Китае с 2022 года продавался кроссовер третьего поколения, который продержался в строю меньше трех лет — ему на смену пришел Atlas, подросший в габаритах, с новым дизайном экстерьера и интерьера. При этом моторы и платформа достались ему от предшественника.

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Из отчета Geely следует, что за три недели с момента старта продаж модель разошлась тиражом 12 248 единиц. В компании подчеркнули, что договоры на покупку каждого нового Atlas оформлялись каждые 2,1 минуты. Ранее автопроизводитель приводил статистику реализации Atlas за всю историю существования модели: с 2016 по 2025 год было продано два миллиона экземпляров, и на протяжении этого периода каждые 2,3 минуты один человек становился владельцем такого кроссовера.

В Китае новый Atlas представлен с двумя моторами на выбор: базовым 1,5-литровым мощностью 181 лошадиная сила и топовым двухлитровым, развивающим 218 сил. В обоих случаях коробка передач — семиступенчатый «робот», а привод передний. Стоит модель на домашнем рынке 99,9−126,9 тысячи юаней, что эквивалентно 1,05−1,35 миллиона рублей.