В Екатеринбурге продают культовый Chevrolet Corvette

В России на продажу выставлен Chevrolet Corvette с пробегом 90 тысяч километров. Речь идет о модели четвертого поколения с 5,7-литровым двигателем V8 серии LT1 мощностью около 300 лошадиных сил и крутящим моментом более 460 ньютон-метров. Стоимость автомобиля составляет 1,7 миллиона рублей. Corvette C4 стал знаковым спорткаром 1990-х годов и получил широкую известность на постсоветском пространстве благодаря видеоиграм и кинофильмам, где он часто появлялся на экране в роли культовой машины американского происхождения.

© Motor.ru

В Екатеринбурге выставлен на продажу спорткар Chevrolet Corvette четвертого поколения с восьмицилиндровым двигателем объемом 5,7 литра. Автомобиль укомплектован автоматической коробкой передач и, согласно описанию продавца, имеет оригинальный пробег около 90 тысяч километров. Указанная цена составляет 1,7 миллиона рублей.

Chevrolet Corvette поколения C4 выпускался с середины 1980-х до конца 1990-х годов и стал наиболее узнаваемым американским спорткаром в странах бывшего Советского Союза. Благодаря активному появлению в видеоиграх и кинофильмах того времени, модель приобрела широкую популярность, став символом американского автомобильного стиля. Покупателям предстоит лично убедиться в подлинности заявленного пробега и технического состояния машины.

В начале марта на интернет-аукционе Bring a Trailer был выставлен другой редкий Chevrolet Corvette, на этот раз третьего поколения. Уникальный автомобиль создали по индивидуальному заказу крупнейшего дилера марки Фрэнка Милна. Проект курировал дизайнер General Motors Джерри Палмер, известный как автор следующего поколения Corvette C4.