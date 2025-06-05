Как Dodge стилизовал пикап Ram под магистральный седельный тягач

Если вы считаете, что мы живем в эпоху «больших» пикапов и внедорожников, давайте вместе вернемся на пару десятилетий. Мы отправляемся в 1998 год, когда пикапы и внедорожники переживали свой первый великий подъем.

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Помните времена до смартфонов и «самоуправляемых» Cybertruck? Как и сейчас, все были обеспокоены ростом цен на бензин. И, как и сейчас, это никак не отражалось на покупательских привычках населения, поэтому автопроизводители предлагали концепты вроде Dodge Big Red Truck.

Вы можете относиться к нему как угодно, но я скажу одно о 90-х: тогда еще строили концепты, а не просто создавали их рендеры на фоне несуществующих, но отдаленно средиземноморских пейзажей, окруженных подозрительно красивыми, но как-то не совсем человеческими моделями.

Представьте, что на дворе все еще 1998 год, и это чудовище вполне могло стать серийным. Это означало бы, что вы с нетерпением ожидаете дебюта этого монструозного, уменьшенного седельного тягача, созданного на базе шасси Ram HD с 5,9-литровым дизельным двигателем Cummins I6, выдающим 235 лошадиных сил.

В 2025 году это... не впечатляет. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы буксировать 5-тонный прицеп.

Интерьер — это место, где 1998 год действительно делает уверенный шаг к удобствам 2025 года. Dodge поднял крышу на 25 см, чтобы сделать салон просторнее.

Складной, поворотный ЖК «цветной телевизор» может звучать сейчас смешно, но он не так уж далек от развлекательных систем для задних пассажиров, которые можно заказать в большинстве семейных внедорожников сегодня.

Пассажиры второго ряда даже имели свои собственные аудиоконтроллеры и наушники, которые до сих пор часто являются дорогими опциями даже в 2025 году.

Где же находится этот гигант сегодня, вы можете спросить? К сожалению, его постигла та же участь, что и многие концепт-кары и другие предсерийные автомобили. По словам представителя Stellantis, пикап был утилизирован в начале 2000-х годов и так и не попал в корпоративную коллекцию компании. Печально, конечно.