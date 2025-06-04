Hyundai Palisade нового поколения скоро станет глобальным

Гигантский кроссовер Хёндэ стал доступен к заказу еще в одной стране. Там новинка пока предложена исключительно в гибридной версии.

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В родной Корее Hyundai Palisade второго поколения дебютировал в конце 2024-го, на домашний рынок он вышел в январе нынешнего года. А скоро новый кроссовер доберется и до других стран. Так, еще в апреле была представлена версия для Северной Америки, там продажи должны стартовать до конца лета. Затем модель появилась на глобальном сайте марки. Ну а в Индонезии буквально на днях открыли прием заказов на «второй» Palisade, пусть пока и без всех характеристик.

В плане дизайна машины для разных регионов в целом повторяют друг друга. Новому Hyundai Palisade достались выстроенные столбиком светодиодные секции дневных ходовых огней, аналогичным образом оформлены и задние фонари. Фары сделаны прямоугольными и двухэтажными. А над колесными арками имеются «заквадраченные» выштамповки.

Между тем, в Штатах у Hyundai Palisade вдобавок будет еще более суровый вариант под названием XRT Pro. Фишки такого кроссовера – увеличенный дорожный просвет, электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала, оригинальные передний бампер и радиаторная решетка.

В салоне нового Palisade установлено изогнутое табло, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Девятиместная версия осталась эксклюзивом для корейского рынка (дополнительное место появится в первом ряду, если поднять бокс-подлокотник). В Америке и Индонезии Palisade бывает восьми- или семиместным. Среди доступного оборудования – массажер сидений, система аутентификации по отпечатку пальца, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и множество других водительских ассистентов.

Индонезийцам новый Hyundai Palisade предложен исключительно в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети). О технике местное подразделение пока не рассказало, в компании лишь заявили о том, что гибрид может иметь как передний, так и полный привод. Впрочем, начинка наверняка такая же, как у аналогичного исполнения для других стран: бензиновая турбочетверка 2.5 T-GDI (262 л.с.), электромотор и шестиступенчатый автомат. Суммарная отдача гибрида – 334 л.с. В Корее еще доступен «традиционный» кроссовер с 281-сильным турбомотором 2.5, а в Америке можно будет выбрать модель с атмосферником V6 3.5 (291 л.с.). Машины только с ДВС комплектуются восьмиступенчатым автоматом. Дизель для кроссовера второго поколения не предусмотрен.

В Индонезии пока объявлена только стартовая цена: в пересчете на наши деньги по текущему курсу это около 5,3 млн рублей. Прайс-листы машин в Северной Америке еще не опубликованы.