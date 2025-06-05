Кроссоверы Mercedes-AMG GLE, GLE Coupe и GLS получили спецверсию

Совокупный тираж всех особенных SUV немецкой марки, получивших прибавку Manufaktur Arctic Silver, составит 450 экземпляров. Продажи начнутся в июле 2025 года.

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Немецкая марка начала выпускать свой кроссовер ещё в 1997-м, причём до 2015 года он продавался как M-Class, затем его переименовали в GLE. Нынешний SUV был представлен в 2018-м, в следующем году к нему присоединилась модификация с купеобразным кузовом и приставкой Coupe. Помимо этого у обеих версий есть «заряженные» варианты от подразделения AMG. Всё семейство в полном составе пережило плановый рестайлинг в первом квартале 2023 года.

В свою очередь изначально поступивший в продажу под буквенным индексом GL кроссовер Mercedes-Benz появился в 2006 году. Спустя 19 лет, в 2015-м, в рамках рестайлинга второго поколения название модели заменили другим индексом – GLS. Актуальный SUV третьей генерации дебютировал весной 2019 года, обновление прошло весной 2023-го. У этой модели тоже есть «горячие» варианты от Mercedes-AMG.

Как рассказал немецкий производитель, кроссоверы Mercedes-AMG GLE, GLE Coupe и GLS получили новую лимитированную спецверсию – Manufaktur Arctic Silver. Известно, что их совокупный тираж составит 450 экземпляров, предназначенных для реализации по всему миру. Продажи особенных исполнений «заряженных» автомобилей начнутся в следующем месяце.

Спецверсии Mercedes-AMG GLE и GLE Coupe получили светло-серебристый, а Mercedes-AMG GLS – тёмно-серебристый матированные цвета кузова. Такие автомобили украсили многоспицевыми матово-чёрными коваными колёсными дисками, размер которых у обоих кроссоверов GLE равен 22 дюймам, у GLS – 23 дюймам.

Кроме того, их «катки» получили декоративную красную окантовку по бортику. На ступицах размещена трёхлучевая звезда в красном круге с чёрной эмблемой AMG и ветвями лаврового венка. Помимо этого, за дисками видны красные тормозные суппорты.

Для особенного исполнения трёх моделей предусмотрен пакет AMG Night, предполагающий глянцево-чёрный декор экстерьера: таким образом отделаны передний сплиттер, корпуса наружных зеркал, вставки на боковых юбках, а также окантовка бокового остекления. Таким кроссоверам положены тонировка задних стёкол, затемнённые хромированные патрубки выхлопной системы и, в случае Mercedes-AMG GLE и GLS, матово-чёрные рейлинги на крыше.

Интерьер кроссоверов в спецверсии Manufaktur Arctic Silver отделан красной и чёрной кожей наппа с прострочкой в виде ромбов. В салоне часть элементов выполнены из красно-серого углепластика, с правой стороны передней панели имеется указание на принадлежность автомобиля к лимитированной серии. Двери снабдили иллюминацией с эмблемой AMG, она же вышита на подголовниках кресел.

Техника у спецверсий Mercedes-AMG GLE, GLE Coupe и GLS стандартная. Исполнение Arctic Silver доступно модификации GLE 53 с рядной 3,0-литровой турбошестёркой, мощность которой равна 435 л.с., а максимальный крутящий момент – 560 Нм; для версии GLE 53 Hybrid, в основе установки которого лежит тот же двигатель, работающий в тандеме электромотором (совокупная отдача – 544 л.с. и 750 Нм); а ещё для GLE 63 S, которому положен 4,0-литровый битурбомотор V8 (612 л.с. и 850 Нм). Аналогичным мотором V8 оснащается и спецверсия Mercedes-AMG GLS.