Внедорожник Defender Octa уже можно купить в РФ

Мощный внедорожник Land Rover Defender в эксклюзивной версии Octa прибыл в Россию и уже доступен к покупке в столичных автосалонах. Автомобиль поступил по параллельным каналам и оценивается от 33,5 миллиона рублей.

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Новинка представлена в редкой комплектации Edition One, количество выпущенных экземпляров ограничено — всего 300 штук на весь мир. Отличительными чертами Defender Octa стали усовершенствованное оснащение и акцент на комфорт. Модель получила адаптивный круиз-контроль, климат-контроль для всех зон, вентиляцию и подогрев сидений, панорамную крышу, систему кругового обзора и доводчики дверей. Также предусмотрена пневматическая подвеска и обширный набор электронных ассистентов.

Внедорожник оснащён 4,4-литровым бензиновым V8 двигателем мощностью до 635 л. с., работающим в паре с автоматической трансмиссией. Такой тандем обеспечивает высокую динамику и отличную проходимость на различных типах дорожного покрытия.

Octa отличается от стандартного Defender внешне и технически. У него переработан передний бампер с буксировочными проушинами, обновлённая решётка радиатора и увеличенные арки колёс. Кроме того, автомобиль стал выше на 28 мм, а колея расширилась на 68 мм. Подвеска оборудована усиленными рычагами, активными амортизаторами и современной системой стабилизации, улучшающей управляемость как на трассе, так и вне дорог.

Укажем, что Kia планирует сертифицировать новые автомобили в России. Напомним, что Китай переживает бум продаж Geely Atlas: машина уходит каждые две минуты.