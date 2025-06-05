Началась ценовая война: Chery и суббренды распродают авто от 380 тысяч рублей

В Китае случилась эскалация в ценовой войне. Вслед за демпингом со стороны гиганта BYD, объявившего 34-процентные скидки на свои авто, о "распродаже" заявили и другие игроки рынка. В том числе Chery и её "дочки" - Exeed, Jetour и iCar. И скидки сделали больше - до 47%, сообщает сайт "Китайские автомобили".

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Так, например, паркетник Tiggo 3x подешевел на 40% - до 34,9 тысячи юаней (около 380 тысяч рублей). Также минус 40% от начальной цены зафиксировано у бензинового Chery Arrizo 8, теперь седан можно купить начиная от 67,9 тысячи юаней (740 тысяч рублей). Tiggo 8L, известный в России как Tiggo 9, стал доступнее на 36% - от 90 тысяч юаней (980 тысяч рублей)

Самая большая скидка оказалась на Jetour X70. Спеццена на 47% меньше - от 56,9 тысяч юаней (620 тысяч рублей). На 21-37% стали дешевле Dashing, X90 и Traveler/T2. Последний теперь стоит в КНР от 109,9 тысячи юаней (1,2 млн рублей).

Exeed TXL, VX и RX стали стоить на 30, 26 и 23% меньше. Машины бренда iCar, которые должны появиться в России, потеряли 20-33% от начальной цены.

Также кратковременные спецпредложения ввела Geely - скидки достигают 20%.