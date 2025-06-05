В продаже появился ГАЗ-69Э в идеальном состоянии

"Российская газета" в ходе изучения предложений на классифайдах обнаружила в продаже "капсулу времени" - ГАЗ-69Э, который был на службе в одной из военных частей в отделе КГБ.

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Пробег "козлика", выпущенного 1967 году, небольшой - всего 2,7 тысячи километров. Владелец уточняет, что внедорожник находится в родной краске, демилитаризован (снято спецоборудование). Но у ГАЗ-69Э отсутствует тент.

ГАЗ-69Э - 8-ми местная модификация с экранированным оборудованием. Двигатель - 52-сильная атмосферная четвёрка объёмом 2,1 литра, работающая в паре с трёхступенчатой МТ. "Козлик" имеет полный привод с двуступенчатой раздаткой и отключаемыми вручную ступицами переднего моста.

Цена советской легенды в оригинале - 2,1 млн рублей.