Google Maps начал показывать навигацию на приборной панели

Google Maps начала показывать навигационные подсказки в виде всплывающего окна на экранах приборной панели в некоторых автомобилях. Пока что такую функцию заметили на электрокаре Polestar 2.

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Ранее похожую возможность ввела навигация Waze — она также выводит карты прямо на экран за рулём.

В современных машинах всё чаще устанавливают несколько экранов — помимо центрального дисплея есть ещё и экран приборной панели за рулём. Google работает над тем, чтобы «умно» распределять навигационные данные между этими экранами.

Пока что функция доступна ограниченно и иногда всплывающее окно закрывает часть карты, что может затруднить ориентацию.