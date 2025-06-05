Toyota выпустила сверхдешевый пикап

Toyota представила новый доступный пикап Hilux Champ, стоимость которого составляет около 14 тысяч долларов или примерно 1,1 миллиона рублей по текущему курсу. Модель уже вызвала оживлённый интерес среди автомобилистов благодаря своей цене, заметно ниже стоимости аналогичных пикапов на американском рынке.

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Hilux Champ оснащён 2,4-литровым дизельным двигателем и доступен с пяти- и шестиступенчатыми механическими коробками передач. Автомобиль ориентирован на малый бизнес и любителей бездорожья, предлагая надёжность, простоту и хорошую проходимость.

Однако приобрести эту модель в США вряд ли удастся. Высокие пошлины (до 37%) и дополнительные сборы значительно поднимут цену, делая пикап неконкурентоспособным. Кроме того, чтобы соответствовать американским требованиям по безопасности и экологии, модель придётся существенно дорабатывать, что также отразится на стоимости.

По мнению экспертов, несмотря на интерес со стороны потребителей, Toyota не станет выводить Hilux Champ на рынок США. Пока концепция доступного утилитарного пикапа останется актуальной для стран Юго-Восточной Азии, где спрос на подобные машины стабильно высок.

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