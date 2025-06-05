Представлен обновленный Tank 300 в версии Hooke

Представлен обновленный Tank 300

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На стенде Great Wall на Шанхайском автосалоне показали внедорожник Tank 300 в новой версии Hooke — с неразрезным передним мостом вместо штатной независимой подвески и 48‑вольтовым стартер-генератором в дополнение к двигателю V6 3.0. Такую машину обещают выпускать мелкосерийно

В свою очередь, обновился и обычный Tank 300.

Внешность внедорожника осталась прежней. Все изменения — в салоне: тут появился более крупный центральный дисплей, уменьшилось количество физических клавиш, селектор коробки передач с переоформленной консоли между сиденьями переехал на рулевую колонку.

Жаль, нам оценить такой интерьер не придется. Для России «трехсотку» обновят позже и по другому сценарию.