Чем кроссоверы Haval российской сборки отличаются от китайских

На территории тульского индустриального парка «Узловая» расположены производственные цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также производство автокомпонентов. В 2024 году состоялось открытие завода по сборке двигателей.

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Притом Haval рассказал, чем кроссоверы российской сборки отличаются от китайских аналогов. Так, местная команда водителей-испытателей проводит комплексные испытания, уделяя особое внимание зимним тестам.

Кроме того, в составе центра исследований работает собственная климатическая лаборатория, где проводятся постоянные испытания лакокрасочного покрытия на коррозионную устойчивость.

Все кузова автомобилей вдобавок проходят дополнительную антикоррозийную обработку, а сами автомобили оснащаются специальным зимним пакетом и дополнительными функциями комфорта.

Недавно китайский производитель представил новый кроссовер H7, который дизайном, форматом и духом напоминает бестселлер Dargo. Quto оперативно протестировал новинку.