«Атом» прошел сертификацию по международным стандартам

Стартап «Кама», выступающий разработчиком российского электрокара «Атом», прошел сертификацию по международным и российским стандартам. Речь идет не о сертификации модели, а о стандарте, устанавливающем требования к системам менеджмента качества. Он разработан Международной организацией по стандартизации (ISO), и у него есть российский аналог, адаптированный к законодательству РФ.

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Оба стандарта, и международный, и российский, основаны на принципах клиентоориентированности, вовлеченности руководства, процессного подхода и постоянного улучшения. Их применение помогает организациям систематизировать процессы, повышать качество продукции и услуг, а также соответствовать требованиям клиентов и рынка.

Для «Атома» прохождение сертификации означает, что компания использует эффективные бизнес-процессы в разработке продукта, программного обеспечения и процессе производства электромобиля. К сертификации стартап готовился два года: были проведены аудиты, по результатам которых орган по сертификации подтвердил, что «Кама» соответствует требованиям указанных стандартов. В подготовке и прохождении сертификации приняли участие сотрудники из департаментов ИТ, исследований и разработок (R&D), продуктового направления, HMX (Human Machine Experience), дизайн-центра, индустриализации, продаж, послепродажного сервиса, логистики, закупок, управления качеством и HR.

Что касается самого «Атома», то его производство запустили на столичном «Москвиче» в начале мая этого года. Электрокар длиной четыре метра будет комплектоваться задним электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы и литий-ионной батареей емкостью 77 киловатт-часов. Запас хода составит до 500 километров по циклу WLTC. Год назад гендиректор «Атома» обозначил ценовой диапазон от 2,5 до 3,5 миллиона рублей.