Санкции КНР в действии: Suzuki остановила выпуск Swift

Компания Suzuki Motor была вынуждена остановить производство компактных автомобилей Swift из-за дефицита комплектующих, вызванного экспортным контролем Китая на редкоземельные металлы. Эксперты называют сложившуюся ситуацию первым случаем прямого влияния китайских ограничений на японскую автомобильную компанию.

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Сообщается, что конвейер был остановлен на период с 26 мая по 6 июня из-за медленного оформления экспортных лицензий КНР.

Ранее стало известно, что по этой же причине Ford приостановил выпуск внедорожников Explorer на американских предприятиях. Параллельно с этим их европейские поставщики автокомпонентов заявили о временной остановке производств, что связано также с китайскими санкциями.

Накануне в СМИ появилась информация, что американские автопроизводители задумались о переносе части производств в Китай из-за приостановки экспорта редкоземельных металлов. Стоит напомнить, что именно Китай совершает, по разным данным, от 70% до 90% мировых поставок редкоземельных металлов. В автопроме их используют для электродвигателей гибридных систем.

В ответ на введённые в начале апреля Дональдом Трампом огромные пошлины в отношении Китая (145%) власти КНР приняли решение о приостановке экспорта ряда редкоземельных металлов и магнитов, применяемых в автомобильной, полупроводниковой и аэрокосмической промышленности. В настоящее время правительство Китая разрабатывает новую систему регулирования экспорта, приостановив большинство поставок на глобальный рынок.