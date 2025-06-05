Большому пикапу Ram 1500 вернули 400-сильный двигатель V8

Мотор будет доступен для большинства версий грузовика американской марки, которому присвоили 2026 модельный год.

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Никто не любит открыто признавать ошибки, однако нынешний глава марки Ram Тим Кунискис поступил именно так. Вероятно, это ему далось легко, так как решение об отказе от двигателей Hemi V8 на Ram 1500 принималось ещё до его возвращения «в команду», а точнее, в то время, когда у руля автогиганта Stellantis (ему принадлежит американский бренд) стоял Карлос Таварес.

Теперь в компании официально сообщили о возвращении мотора Hemi V8 в линейку полноразмерного пикапа Ram 1500, пополнение гаммы приурочили к переходу грузовика в 2026 модельный год. Нынешний пикап предлагается только с шестицилиндровыми двигателями, речь идёт о 309-сильном V6 объёмом 3,6 литра, а также о 3,0-литровой рядной битурбошестёрке Hurricane, максимальная мощность которой равна либо 426, либо 548 л.с. (в зависимости от версии).

Однако совсем скоро исполнениям Big Horn, Express, Laramie, Limited, Longhorn, Rebel, Tradesman и Warlock станет доступен двигатель Hemi V8 объёмом 5,7 литра с системой eTorque. Его максимальная мощность, как и до отправки в отставку, равна 400 л.с., а крутящий момент – 555 Нм. Грузоподъёмность такого пикапа Ram составляет 794 кг, а буксировать он способен до 5203 кг.

В компании отметили, что каждый пикап Ram 1500 2026 модельного года (его снимки марка пока не опубликовала) с возвращённым в гамму двигателем V8 будет украшен новым шильдиком, созданным командой дизайнеров бренда. Производитель назвал его «символом протеста»: он расположен на передних крыльях и выполнен в виде бараньей головы на ДВС.

Цена грузовиков с вернувшимся двигателем Hemi V8 на американском рынке на 1200 долларов (эквивалентно примерно 95,1 тыс. рублей по текущему курсу) выше по сравнению с аналогичными исполнениями с базовым 309-сильным мотором. Модель доступна для заказа уже сейчас, до дилеров Ram 1500 с V8 доберётся до конца текущего лета.

Не исключено, что ещё один двигатель V8 вернётся в гамму Ram 1500, хотя официально в компании это пока не подтвердили. Речь идёт о возвращении топового исполнения Ram 1500 TRX, у которого под капотом находился компрессорный двигатель V8 Hemi объёмом 6,2 литра. Его отдача была равна 712 л.с., а максимальный крутящий момент – 881 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такому пикапу требовалось 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляла 190 км/ч.

Тем временем некоторые поклонники модели продолжают ждать выхода на рынок Ram 1500 Ramcharger: он оснащается гибридной установкой, в состав которой входят два электромотора (совокупная отдача – 663 л.с. и 833 Нм), двигатель V6 объёмом 3,6 литра, работающий в качестве генератора и не имеющий механической связи с колёсами, а также тяговая батарея ёмкостью 92 кВт*ч. Суммарный запас хода в гибридном режиме у этого пикапа составляет 1110 км. По последним данным, этот грузовик появится в продаже в первом квартале 2026 года.