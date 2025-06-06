Dongfeng представил новый кроссовер для России

Китайский производитель анонсировал скорое появление на авторынке России нового паркетника, который станет флагманом модельного ряд марки. Как стало известно Quto.ru, все подробности об автомобиле будут раскрыты 9 июня 2025 года.

© Quto.ru

Модель построена на платформе CMP, её размеры составляют 4720 х 1910 х 1702 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2825 мм, а дорожный просвет — 210 мм.

В движение кроссовер приводит 1,5-литровый турбомотор на 197 лошадиных сил и 305 Нм крутящего момента. Работая в паре с 7-ступенчатым «роботом», агрегат обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,2 секунды.

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

Новинка оснащается климат-контролем с традиционным блоком управления, камерами кругового обзора, акустикой с 6 динамиками, панорамной крышей с люком, адаптивным круиз-контролем с помощником движения в пробках, подогревом передних сидений, руля и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя.

С размерами 4720 × 1910 × 1702 мм и колесной базой 2825 мм DONGFENG HUGE отличается просторным салоном и продуманной компоновкой интерьера. Широкие передние сиденья с шестью регулировками и эффектом Zero Gravity, отделанные текстурированной экокожей Nappa, и рулевая колонка с регулировкой по вылету и высоте обеспечивают комфорт в любых поездках. Оттоманка на переднем пассажирском сиденье делает каждую поездку особенно комфортной для вашего спутника.