Bugatti выпустила настольные часы за 240 тысяч долларов

Их корпус сделан из хрусталя, а механизм состоит из 189 элементов и включает парящий турбийон. Запас хода — до 8 дней. Всего будет выпущено 99 таких часов по цене 240 тысяч долларов за каждый.

© Motor.ru

Компания Bugatti и часовая мануфактура Jacob & Co сотрудничают с 2019 года. В рамках этого партнерства уже было создано несколько удивительных по своей сложности наручных часов, но для новинки под названием Calandre (в переводе с французского — «решетка радиатора») Jacob & Co выбрала другой формат — настольные часы в изысканном хрустальном корпусе работы французской фирмы Lalique.

© Jacob & Co

© Jacob & Co

Источником вдохновения для дизайнеров стала носовая фигурка Bugatti Type 41 Royale в виде танцующего слона, созданная Рембрандтом Бугатти. В центре расположен циферблат из полированной стали, форма которого напоминает традиционную для Bugatti подковообразную решетку радиатора. Венчающий корпус красный кристалл с 288 гранями — отсылка к ювелирному бизнесу Jacob & Co и фирменной технике огранки драгоценных камней.

© Jacob & Co

© Jacob & Co

Специально для Bugatti Calandre был разработан и состоящий из 189 элементов калибр JCAM58. Он спроектирован вокруг парящего турбийона, причем усложнение установлено внутри самого механизма, что в общем-то редкость даже для Jacob & Co. При этом турбийон в Calandre ещё и используется по своему первоначальному назначению, так как придумали его для повышения точности хода часов, которые обычно находятся в фиксированном вертикальном положении.