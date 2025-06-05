В Минпромторге рассказали о развитии систем ABS и ESP в России

В России активно развивается производство систем ABS и ESP. В 2024 году было произведено более 500 тысяч таких систем, что полностью удовлетворяет потребности отечественного автопрома, заявил РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, передает РИА Новости.

Шпак выступил в кулуарах международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Он уточнил, что в 2025 году объемы выпуска будут зависеть от объема производства российских автомобилей.

«Потому что понятно, что никто ESP и ABS на склад делать не будет. Делать будет ровно столько, сколько закажет автопроизводитель», — подчеркнул замглавы ведомства.

Он отметил, что в России есть два предприятия, которые производят подобные электронные блоки. Это НПП «Итэлма» и «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем».

НПП «Итэлма» выпускает 859 тысяч систем ABS и ESP для легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств в год. Производство систем ABS и ESP для легковых автомобилей началось на предприятии «Итэлма» в Костроме в июле 2023 года.