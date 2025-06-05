Зачем поливальные машины иногда направляют струи в воздух?

Поливальные машины моют дороги с помощью мощных струй воды — грязь смывается к обочинам, откуда после собирается специальной техникой. Однако в жару техника иногда задирает свои брандспойты вверх и устраивает передвижной «фонтан». «АиФ» рассказал, зачем это делается.

Технология уборки улиц проводится по строгим регламентам. Есть две принципиально разные операции — помывка и проливка. Первая предполагает мытье дорожного полотна. Струями воды к бордюрам отбрасывается мусор, листья и грязь. Благодаря давлению в 20 атмосфер асфальт хорошо очищается от любых загрязнения. Следом за колонной идут подметально-уборочные машины. С помощью щеток они собирают песок, пыль и грязь в специальный контейнер из лотковой зоны дороги. Оставшуюся пыль собирают уже специальными дорожными машинами с вакуумными всасывателями.

Проливка преследует другую цель — сохранение и улучшение характеристик асфальта. Правила предписывают поливать водой «улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в улучшении микроклимата». Также постановление правительства Москвы гласит, что в жаркие дни, когда температура превышает +25 градусов, поливальные машины должны охлаждать асфальт. Когда он сильно разогревается, покрытие размягчается и на дороге появляются вмятины и колея.

В особо жаркие летние дни также проводится увлажнение воздуха — струи направляют вверх, охлаждая не только асфальт, но и воздух. В результате локальный микроклимат улучшается.