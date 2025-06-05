Завод "Москвич" планирует выпускать гибридные автомобили

К 2027-2028 годам столичный завод "Москвич" планирует начать производство гибридов. Эти машины станут дополнением к существующему модельному ряду, который включает как автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и полностью электрические.

Об этом сообщил директор по инженерии продукта МАЗ "Москвич" Вадим Пономарев в беседе с "Известиями".

В ближайшие два-три года компания намерена расширить линейку, добавив гибридные модели в различных классах, включая внедорожники и седаны, заявил он.

В рамках Стратегической сессии по развитию и безопасности электротранспорта в Москве представитель завода рассказал о перспективной модели "Москвича" с плагин-гибридной силовой установкой PHEV. Батареи такой машины можно заряжать от внешней электросети.

Пономарев также предоставил информацию о технических характеристиках литий-железо-фосфатного аккумулятора LFP, который может быть установлен в гибридную модель. Ёмкость батареи составляет 54 А·ч, а суммарная энергия - 19,7 кВт·ч.

Рабочее напряжение - от 350 до 400 В, а масса аккумулятора не превышает 170 кг. Система охлаждения и подогрева - жидкостная.

Ранее "РГ" рассказывала о том, сколько было продано автомобилей "Москвич" за май текущего года.