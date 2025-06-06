Новый электроседан Nissan вызвал в Китае ажиотажный спрос

Электрический седан Nissan N7, представленный в Гуанчжоу на автосалоне в ноябре прошлого года, бьёт рекорды заказов. Совместное предприятие Dongfeng Nissan сообщило, что за месяц после старта продаж на автомобиль поступило 17 215 заказов.

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Китайским покупателям он предлагается в трёх комплектациях — Max, Pro и Air. Стоимость новинки — от 119 900 юаней (около 1,3 миллиона рублей) до 149 900 юаней (около 1,6 миллиона рублей), сообщают «Автоновости дня».

Автомобиль приводится в движение одномоторной электрической силовой установкой от Dongfeng, которая в базовой комплектации выдаёт 160 киловатт (215 лошадиных сил), а в топовой — 200 киловатт (268 лошадиных сил) и производится с двумя типами батарей ёмкостью 58 и 73 киловатт-часа. Максимальный запас хода электроседана по циклу CLTC — 635 километров.

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По словам управляющего директора Dongfeng Nissan Исао Секигучи, именно с электрокара N7 «начинается работа по созданию более разнообразного и захватывающего опыта вождения».

Первый месяц продаж показал, что новинку чаще покупают молодые семьи в возрасте до 35 лет. Отмечается, что 70% купивших Nissan N7 до этого никогда не владели автомобилями бренда.