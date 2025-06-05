Nissan подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Японский автоконцерн Nissan Motor, ушедший с российского рынка в 2022 году, подал заявки на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент.

По данным агентства, Nissan планирует зарегистрировать знаки компании в разных вариантах написания и дизайна, включая логотипы. Кроме того автоконцерн намерен зарегистрировать другие свои бренды, включая Infiniti, Nismo и Datsun.

Отмечается, что заявки поданы по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг, которые охватывают транспортные средства, производство, оптовую и розничную торговлю, а также финансовые услуги.