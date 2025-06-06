Почему в РФ любят автомобили марки Geely

Выбирая модели Geely, респонденты отметили надёжность (12,7%), привлекательный дизайн (11,4%) и высокое качество (8,1%). 6,8% респондентов выбрали такую машину, так как она просто понравилась, а 6,4% опрошенных полагались на положительные отзывы других автовладельцев.

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Линейка бренда представлена восемью моделями. В первую очередь, это кроссоверы: флагманский Monjaro, молодёжный Coolray, городской Cityray, универсальный Atlas и вместительный Okavango.

Кроме того, российскую гамму китайского автопроизводителя дополняют седаны — это практичный Emgrand и среднеразмерный Preface. Особняком стоит электрический вседорожник Geely EX5.

Притом стоит отметить: по результатам актуальных онлайн-опросов, у 94% владельцев Geely ожидания от владения машиной при дальнейшей эксплуатации полностью оправдались.

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Кстати, аккумулятор кроссовера Geely EX5 невозможно раздавить танком: источник энергии преодолевает даже самые жёсткие испытания.