Названы самые надежные из самых мощных автомобилей

Не все современные машины отвечают требованиям покупателей по части надёжности. Приобретая мощный и манёвренный автомобиль, хочется быть уверенным в его безопасности и выносливости, чтобы как можно реже посещать ремонтные мастерские. В этом рейтинге самых надёжных мощных автомобилей лидирует Chevrolet Corvette 2022 года выпуска с 93 баллами «надёжности» из 100 возможных.

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Средние годовые расходы на его техобслуживание составляют 737 долларов (около 58 тысяч рублей). Автомобиль оснащён 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 490 лошадиных сил и восьмиступенчатой коробкой передач. Его максимальная скорость — 296 километров в час, разгон до 97 километров в час — за 2,8 секунды.

На втором месте расположился Chevrolet Camaro 2020 модельного года — 88 баллов из 100. Его годовое техобслуживание обойдётся владельцу в среднем в 585 долларов (около 46 тысяч рублей). Заднеприводный автомобиль имеет двухлитровый 275-сильный турбомотор и шестиступенчатую МКП. Его максимальная скорость — 240 километров в час, разгон до 97 километров в час — за 5,1 секунды.

Почётное третье место рейтинга надёжности принадлежит «возрастному» Ford Mustang GT 2010 года выпуска — 87 баллов из 100 возможных. Средние расходы на его техническое обслуживание в год составляют 595 долларов (около 47 тысяч рублей). Автомобиль оснащён 4,6-литровым двигателем V8 и пятиступенчатой механической коробкой передач, передающей крутящий момент на задние колёса. Его максимальная скорость — 243 километра в час, разгон до 97 километров в час — за 5,5 секунды.

Также в рейтинг попали Hyundai Genesis Coupe 2014 года; Mazda MX-5 Miata 2010 года; Dodge Challenger 2016 года; Subaru WRX 2020 года; Porsche 911 2007 года; Nissan 350Z 2008 года; Acura Integra Type S 2024 года.