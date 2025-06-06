В РФ продают Toyota LC 200 в идеале

В ходе мониторинга классифайдов "РГ" был обнаружен в продаже почти новый Toyota Land Cruiser 200 в топе, выпущенный в 2017 году.

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Автомобиль находится в Ставрополе, оригинальный пробег внедорожника, учитывая то, сколько выхаживают моторы аналогичной конструкции, смешной: 10 150 км.

Кстати, LC 200 оснащён бензиновым двигателем V8 объёмом 4,6 литра и мощностью 309 л.с. в паре с классическим гидроавтоматом.

Владелец отметил, что автомобиль представлен в максимальной комплектации, в которую в том числе входят кресла с вентиляцией и массажем, четырехзонный климат-контроль, люк, "музыка" JBL, подогрев задних сидений, холодильник и так далее. Салон на пять мест.

Дополнительно была проведена обработка кузова керамикой, а наиболее уязвимые для сколов части оклеены бронеплёнкой.

Автомобиль был оценён владельцем в 11 900 000 рублей. Для сравнения, купить новый Land Cruiser 300 текущего года выпуска можно начиная от 12 млн рублей.