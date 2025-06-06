Pininfarina показала финальный электрогиперкар Battista

Её название, Novantacinque, переводится с итальянского как «95», что служит отсылкой к отмечающемуся в этом году юбилею ателье Pininfarina. Купе Battista Novantacinque имеет стандартную силовую установку, а выделяется из общей массы окраской кузова и отделкой салона.

© Motor.ru

Компания Automobili Pininfarina, как и само ателье, принадлежит индийской Mahindra & Mahindra. Её дебютная модель, гиперкар Battista, вот-вот будет снят с производства, и версия Novantacinque отмечает и окончание выпуска, и заодно 95-летие «Пининфарины». Финальный экземпляр можно опознать по кузову Exposed Signature Carbon Tinted Rosso Gloss с видимым плетением нитей, глянцево-черным акцентам Nero Torino Gloss, золотистому декору Pura Vision Gold Paint Gloss и обвесу из пакета Furiosa.

Водитель и пассажир Battista Novantacinque будут сидеть в креслах, отделанных черной кожей и алькантарой. На коленных подушечках вышито число 95, а табличка с номером шасси и накладки на пороги выполнены в особом дизайне. Другой вид имеют даже алюминиевые шайбы-переключатели. В общем, всё должно подчеркивать уникальность автомобиля, кроме силовой установки.

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

Она у Novantacinque стандартная: четыре электромотора с комбинированной отдачей 1927 сил (2340 Нм) и тяговая батарея емкостью 120 киловатт-часов. Ускорение с места до ста у двухдверки занимает 1,86 секунды, до 200 — 4,75. Эти показатели зафиксированы на треке Нардо в Италии, и оба являются мировым рекордом. Максимальная скорость «Баттисты» составляет 350 километров в час. Дальность хода на одной зарядке — 476 километров по циклу WLTP.

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

© Automobili Pininfarina

Тираж двухдверки — 150 экземпляров, цена — от 2,2 миллиона евро. Помимо Battista, в модельный ряд Automobili Pininfarina входит баркетта B95 с той же силовой установкой и тиражом всего пять экземпляров. Ещё есть перспективный вседорожник Pura Vision, дебютировавший в виде концепта два года назад. О его серийном воплощении до сих пор ничего не слышно, так что вполне вероятно, что никакого кроссовера у «Пининфарины» не будет.