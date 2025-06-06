Каким будет салон в люксовом гибриде Zeekr 9X

Пока европейцы спорят, в каком десятилетии появится массовый автопилот, китайцы просто берут и делают. Новый Zeekr 9X, самый роскошный гибридный внедорожник от Geely, не только поражает размерами, но и обещает технологии, которых пока нет даже у Tesla. И вот теперь он впервые показал свой интерьер — и, как говорится, задайтесь вопросом: точно ли миру все ещё нужен европейский премиум?

© Allroader.ru

Официальная премьера модели состоялась на автосалоне в Шанхае в апреле, а теперь в китайских СМИ появились первые снимки салона. И там всё серьёзно: центральную консоль занимает 30-дюймовый дисплей с разрешением 6K, который можно использовать одновременно и водителю, и переднему пассажиру. Аналогичная система уже применяется во флагманском Lynk & Co 900, так что в основе «головы» наверняка лежит мощный чип Snapdragon 8295.

Селектор передач расположен не на тоннеле, а прямо за рулём, что освобождает место на центральной консоли для сдвоенного лотка беспроводной зарядки, а за ним — отсек для мелочей (на фото он открыт). На рулевой колонке примостился датчик контроля за состоянием водителя, явно предназначенный для работы полуавтопилота. Задние двери имеют длину более одного метра и открываются на 90 градусов, обеспечивая комфортную посадку. Всего в салоне три ряда сидений.

Внедорожник Zeekr 9X создан, чтобы потягаться с «земляком» YangWang U8 от BYD и крупными премиальными SUV от западных брендов. Его длина 5,2 метра, а колёсная база 3,2 метра. Впечатляюще. Внешне он напоминает минивэн Zeekr 009, но выглядит ещё более агрессивно: массивная решётка радиатора, 22-дюймовые хромированные диски, лазерный радар (LiDAR) на крыше и задние фонари из 43 343 встроенных световых элементов.

Технически — это подзаряжаемый гибрид, но не простой. Тут бензиновый 2-литровый турбомотор на 274 л.с. работает в паре с двумя электродвигателями: передним на 388 л.с. и задним на 496 л.с. В сумме — под 1000 л.с. Аккумулятор 6C Qilin от CATL (тип NMC), обещает электрический запас хода в 380 км и быструю зарядку с 20 до 80% за 9 минут. Что-то подсказывает, что это будет самый быстрый в плане зарядки «розеточный» гипер-SUV на китайском рынке.

Отдельного внимания заслуживает система G-Pilot H9 с двумя чипами Nvidia Drive Thor. Их совокупная мощность достигает 1400 TOPS, тогда как у Tesla AI 4 всего 720 TOPS. Плюс, на борту 13 камер, 3 радара миллиметрового диапазона, несколько лидаров — и всё это ради навигации без заранее загруженных карт, автопилота и умного поиска парковки.

Да, модель готова к уровню автономности L3. Добавим сюда двухкамерную пневмоподвеску и систему адаптивной амортизации CDC, регулирующую клиренс в пределах 110 мм (максимальный дорожный просвет 288 мм), и получаем один из самых технологичных SUV в мире. Ожидаемая цена Zeekr 9X — от 500 000 юаней (5.5 млн рублей).