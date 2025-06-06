АвтоВАЗ объявил о масштабных скидках на весь модельный ряд Lada

С июня 2025 года «АвтоВАЗ» запустил акцию со скидками на все автомобили марки Lada, сообщили РИА Новости в пресс-службе автоконцерна. Цены снижены от 6 до 34% в зависимости от модели и комплектации.

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Наиболее ощутимые скидки предоставлены на автомобили Largus:

фургоны Largus подешевели на 32–34%,

универсалы — на 22–27%.

На модели Vesta и Aura скидки составляют от 17 до 21%, в зависимости от модификации.

Для лёгких коммерческих автомобилей Lada (LCV) скидки варьируются от 10 до 14%.

В компании отметили, что акция распространяется на весь актуальный модельный ряд Lada и проводится в рамках программ стимулирования спроса на отечественные автомобили. Также уточняется, что скидки действуют при покупке в дилерской сети и могут комбинироваться с иными предложениями и программами господдержки.

Инициатива «АвтоВАЗа» может стать ответом на рост цен в автосегменте и снижение доступности новых машин для покупателей на фоне высокой ключевой ставки и падения потребительской активности.