Лови момент: редкости на аукционах

Motor.ru
Slide 1 of 25
Porsche 959 Speedster. Уникальный кабриолет продали за 1 298 750 евро: модель 959 выпускалась только как купе. Этим экземпляром владел автогонщик Юрген Лессиг, попавший на автомобиле в серьёзное дорожно-транспортное происшествие.
1/20
Porsche 959 Speedster. Уникальный кабриолет продали за 1 298 750 евро: модель 959 выпускалась только как купе. Этим экземпляром владел автогонщик Юрген Лессиг, попавший на автомобиле в серьёзное дорожно-транспортное происшествие. 
© Motor.ru
Позднее машину приобрёл другой гонщик – Карл-Хайна Фойстель. Он не стал её восстанавливать, а превратил в кабриолет со складным верхом, снабжённым электрическим приводом.
2/20
Позднее машину приобрёл другой гонщик – Карл-Хайна Фойстель. Он не стал её восстанавливать, а превратил в кабриолет со складным верхом, снабжённым электрическим приводом. 
© Motor.ru
Была изготовлена и съёмная жёсткая крыша, хранящаяся в специальном кейсе. Также разработано дополнительное низкое ветровое стекло, устанавливаемое взамен штатного: в этом случае спорткар превратится в спидстер.
3/20
Была изготовлена и съёмная жёсткая крыша, хранящаяся в специальном кейсе. Также разработано дополнительное низкое ветровое стекло, устанавливаемое взамен штатного: в этом случае спорткар превратится в спидстер. 
© Motor.ru
Исходную модель оснащали 2,8-литровым 450-сильным битурбомотором. Готовый проект показали общественности в 1989 году на выставке во Франкфурте.
4/20
Исходную модель оснащали 2,8-литровым 450-сильным битурбомотором. Готовый проект показали общественности в 1989 году на выставке во Франкфурте. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Falcon F7. Один из семи суперкаров от американского стартапа Falcon Motorsports, собранных в середине 2010-х, купили за 129 000 долларов: за прошедшие годы тарга проехала лишь 23 тысячи километров.
5/20
Falcon F7. Один из семи суперкаров от американского стартапа Falcon Motorsports, собранных в середине 2010-х, купили за 129 000 долларов: за прошедшие годы тарга проехала лишь 23 тысячи километров. 
© Motor.ru
При изготовлении кузова использованы карбон, алюминий и кевлар. 7,0-литровый V8 модифицирован в мастерской Lingenfelter Performance: 620-сильный двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой».
6/20
При изготовлении кузова использованы карбон, алюминий и кевлар. 7,0-литровый V8 модифицирован в мастерской Lingenfelter Performance: 620-сильный двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой». 
© Motor.ru
Автомобиль обрёл немало доработок: в их числе — функция подъёма кузова на передней оси, колёса диаметром 20 дюймов, усиленная ходовая часть и система охлаждения мотора от Corvette ZR1.
7/20
Автомобиль обрёл немало доработок: в их числе — функция подъёма кузова на передней оси, колёса диаметром 20 дюймов, усиленная ходовая часть и система охлаждения мотора от Corvette ZR1. 
© Motor.ru
Наконец, установлена мультимедиасистема с шестью динамиками, сабвуфером и усилителем.
8/20
Наконец, установлена мультимедиасистема с шестью динамиками, сабвуфером и усилителем. 
© Motor.ru
Ferrari SF90 XX Spider. Супергибрид впервые попал на открытый аукцион. За машину с пробегом 100 километров выложили 1 700 000 евро: предыдущий хозяин получил её только в нынешнем году. Всего выпустят 599 экземпляров.
9/20
Ferrari SF90 XX Spider. Супергибрид впервые попал на открытый аукцион. За машину с пробегом 100 километров выложили 1 700 000 евро: предыдущий хозяин получил её только в нынешнем году. Всего выпустят 599 экземпляров. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Кузов выкрашен в синий колер Blu Elder, сочетающийся с чёрным декором снаружи и интерьером цвета Apollo Nero. В списке дополнительного оснащения — расширенное использование углепластика, лифтованная подвеска, парковочные камеры спереди и сзади, Hi-Fi-акустика.
10/20
Кузов выкрашен в синий колер Blu Elder, сочетающийся с чёрным декором снаружи и интерьером цвета Apollo Nero. В списке дополнительного оснащения — расширенное использование углепластика, лифтованная подвеска, парковочные камеры спереди и сзади, Hi-Fi-акустика. 
© Motor.ru
Отличиями версии XX от стандартного SF90 стали программное обеспечение, аэродинамика кузова и кинематика подвесок. «Битурбовосьмёрка» 4.0 выдаёт 797 лошадиных сил и 804 Нм вместо исходных 780 сил и 800 Нм.
11/20
Отличиями версии XX от стандартного SF90 стали программное обеспечение, аэродинамика кузова и кинематика подвесок. «Битурбовосьмёрка» 4.0 выдаёт 797 лошадиных сил и 804 Нм вместо исходных 780 сил и 800 Нм. 
© Motor.ru
Коробка передач — восьмиступенчатый «робот». До первой «сотни» автомобиль ускоряется за 2,3 секунды, до второй — за 6,7. Максималка достигает 320 километров в час (у SF90 — 340).
12/20
Коробка передач — восьмиступенчатый «робот». До первой «сотни» автомобиль ускоряется за 2,3 секунды, до второй — за 6,7. Максималка достигает 320 километров в час (у SF90 — 340). 
© Motor.ru
Mercedes-Benz S 63 AMG. В Объединённых Арабских Эмиратах хотели продать очень редкий образец поколения W220. Седаны от AMG с V12 делали всего месяц в 2002 году: в дальнейшем такие машины оснащали 5,4-литровым наддувным V8.
13/20
Mercedes-Benz S 63 AMG. В Объединённых Арабских Эмиратах хотели продать очень редкий образец поколения W220. Седаны от AMG с V12 делали всего месяц в 2002 году: в дальнейшем такие машины оснащали 5,4-литровым наддувным V8. 
© Motor.ru
«Атмосферник» объёмом 6,3 литра (444 лошадиные силы, 620 Нм) сочетается с пятиступенчатым автоматом и задним приводом. Этот экземпляр аутентичен, а собран он был для Японии. Несмотря на пробег 136 тысяч километров, аукционисты предварительно оценивали автомобиль в сумму от 100 до 160 тысяч долларов.
14/20
«Атмосферник» объёмом 6,3 литра (444 лошадиные силы, 620 Нм) сочетается с пятиступенчатым автоматом и задним приводом. Этот экземпляр аутентичен, а собран он был для Японии. Несмотря на пробег 136 тысяч километров, аукционисты предварительно оценивали автомобиль в сумму от 100 до 160 тысяч долларов. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Дело в том, что производитель изготовил всего 70 штук, а приобрести их могли только избранные клиенты. Однако теперь найти покупателя на этот лот не удалось. Снаружи и внутри четырёхдверка почти не отличается от собратьев.
15/20
Дело в том, что производитель изготовил всего 70 штук, а приобрести их могли только избранные клиенты. Однако теперь найти покупателя на этот лот не удалось. Снаружи и внутри четырёхдверка почти не отличается от собратьев. 
© Motor.ru
У неё богатое оснащение и обычная сборка: это серебристый цвет кузова, составные колёсные диски с пятью спицами и чёрный интерьер с покрытым лаком деревянным декором. В перечне опций есть активная подвеска, сиденья с вентиляцией и памятью, а также столики для задних седоков. Седан может разогнаться до ста за 5,7 секунды и набрать 250 километров в час.
16/20
У неё богатое оснащение и обычная сборка: это серебристый цвет кузова, составные колёсные диски с пятью спицами и чёрный интерьер с покрытым лаком деревянным декором. В перечне опций есть активная подвеска, сиденья с вентиляцией и памятью, а также столики для задних седоков. Седан может разогнаться до ста за 5,7 секунды и набрать 250 километров в час. 
© Motor.ru
Chevrolet Corvette C3. Уникальный представитель третьего поколения модели ушёл с молотка за 25 000 долларов. В своё время особую машину заказал самый крупный дилер Corvette на планете Фрэнк Милн, а создана она штатным стилистом General Motors Джерри Палмером, позднее разработавшим облик Corvette C4.
17/20
Chevrolet Corvette C3. Уникальный представитель третьего поколения модели ушёл с молотка за 25 000 долларов. В своё время особую машину заказал самый крупный дилер Corvette на планете Фрэнк Милн, а создана она штатным стилистом General Motors Джерри Палмером, позднее разработавшим облик Corvette C4. 
© Motor.ru
Кузов стандартного экземпляра полностью переработан: автомобиль обрёл стационарную светотехнику спереди взамен подъёмных фар и прямоугольную форму лицевой части, как у спорткаров образца 80-х.
18/20
Кузов стандартного экземпляра полностью переработан: автомобиль обрёл стационарную светотехнику спереди взамен подъёмных фар и прямоугольную форму лицевой части, как у спорткаров образца 80-х. 
© Motor.ru
Боковины изменены ради лучшего соответствия новому образу, а сам кузов стекловолоконный. 215-сильный V8 объёмом 5,7 литра совмещён с трёхступенчатым автоматом.
19/20
Боковины изменены ради лучшего соответствия новому образу, а сам кузов стекловолоконный. 215-сильный V8 объёмом 5,7 литра совмещён с трёхступенчатым автоматом. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

После изготовления кастом был выставлен в дилерском центре заказчика, а потом попал в Европу, где провёл не один десяток лет. Пробег составляет порядка 72 тысяч километров. Не так давно спорткар пережил полное техническое обслуживание, а ещё ему починили карбюратор.
20/20
После изготовления кастом был выставлен в дилерском центре заказчика, а потом попал в Европу, где провёл не один десяток лет. Пробег составляет порядка 72 тысяч километров. Не так давно спорткар пережил полное техническое обслуживание, а ещё ему починили карбюратор. 
© Motor.ru

Купить по-настоящему редкий автомобиль новым бывает трудно не только из-за дороговизны. Особые экземпляры часто находят хозяев ещё до раскрытия стоимости или официального заявления о начале поставок, а некоторые образцы вообще не предназначены для продажи. Однако со временем даже уникальные модели всё-таки меняют владельцев. Недавно на торги попали единственный в своём роде кабриолет и представительский спортседан с V12 из Германии, один из семи необычных суперкаров и культовый родстер с эксклюзивным кузовом из США, а также новейший итальянский супергибрид.