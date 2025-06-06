Лови момент: редкости на аукционах

У неё богатое оснащение и обычная сборка: это серебристый цвет кузова, составные колёсные диски с пятью спицами и чёрный интерьер с покрытым лаком деревянным декором. В перечне опций есть активная подвеска, сиденья с вентиляцией и памятью, а также столики для задних седоков. Седан может разогнаться до ста за 5,7 секунды и набрать 250 километров в час.