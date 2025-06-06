Лови момент: редкости на аукционах
Купить по-настоящему редкий автомобиль новым бывает трудно не только из-за дороговизны. Особые экземпляры часто находят хозяев ещё до раскрытия стоимости или официального заявления о начале поставок, а некоторые образцы вообще не предназначены для продажи. Однако со временем даже уникальные модели всё-таки меняют владельцев. Недавно на торги попали единственный в своём роде кабриолет и представительский спортседан с V12 из Германии, один из семи необычных суперкаров и культовый родстер с эксклюзивным кузовом из США, а также новейший итальянский супергибрид.