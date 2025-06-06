Cadillac отзывает 40 тысяч кроссоверов

«Фишка» электрокосcа Cadillac Lyriq — 33-дюймовый изогнутый экран — обернулась для производителя проблемой. На автомобилях 2023 и 2024 года выпуска, как оказалось, дисплей может погаснуть во время движения. Это приведет не только к потере доступа к медиасистеме, но и к отключению приборной панели и исчезновению изображения с камеры заднего вида.

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Сервисная акция затрагивает 41 376 Cadillac Lyriq. С отказом дисплея водитель потеряет доступ к ряду функций, являющихся обязательными по закону США, — например к камере заднего вида, уточняет Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA).

General Motors начала искать причины дефекта в марте, после того как было сообщено о более чем 1200 случаях выключения дисплея.

Выяснилось, что чаще всего это были Lyriq 2023-2024 годов с устаревшей версией программного обеспечения. К счастью, обошлось без аварий и травм.

На всех проблемных Lyriq бесплатно обновят ПО «по воздуху». Впрочем, желающие все же могут посетить дилерский центр, где обновлением займутся специалисты.

Между тем в России предложили ввести обязательный минимум физических кнопок в автомобиле. В Общественной палате считают, что машины все больше похожи на гаджеты, и это небезопасно. Эксперты же предупреждают, что специально для России искать место в салоне для кнопок производители не будут.