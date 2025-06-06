Водителям Подмосковья раздали наборы с алкотестерами

Госавтоинспекция и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области при поддержке оператора подмосковной системы фотовидеофиксации и администрации Одинцовского округа провели акцию по профилактике нетрезвого вождения.

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В Одинцовском округе Подмосковья прошла акция, в ходе которой полторы тысячи водителей получили бесплатные наборы для контроля трезвости. Помимо важной информации о последствиях вождения в нетрезвом состоянии, включая штрафы, а также о среднем времени выведения из организма любого алкоголя, в наборах было три одноразовые индикаторные трубки Шинкаренко-Мохова, которые позволяют оценить наличие паров алкоголя на выдохе.

Организаторы профилактического мероприятия рассказали, что раздача персональных алкотестеров проводится в регионе второй год подряд.

«Летом, во время дачного сезона, многие выезжают за город, и отдых нередко сопровождается употреблением спиртного. Для того, чтобы предупредить и снизить число ДТП в состоянии опьянения, мы даём водителям простой и наглядный инструмент самоконтроля — так, на следующий день перед обратной дорогой они могут проверить себя и удостовериться, что в выдыхаемом воздухе не содержится паров алкоголя», — рассказала заместитель министра транспорта Евгения Каретникова и добавила, что безопасность на дорогах начинается с личной ответственности каждого.

По данным ГАИ Московской области, с января текущего года на дорогах региона произошло 93 ДТП с участием нетрезвых водителей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 35 человек (как и в прошлом году), травмы различной степени тяжести получил 101 человек, что на 30% меньше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, за отчётный период было пресечено более 6 тысяч нарушений, связанных с управлением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.