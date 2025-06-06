У таксистов в Москве начали проверять новый документ

В столичном регионе гаишники совместно в инспекторами МАДИ начнут проводить совместные рейды, в ходе которых проверять у водителей такси будут проверять наличие пройденной аттестации.

Об этом редакции Quto.ru сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы. Сама проверка стала обязательной минувшей весной, а за отсутствие теста предусмотрен штраф.

«Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки в такси и проводят проверки по всей Москве. Это помогает выявлять недобросовестных перевозчиков и повысить дисциплину среди водителей», — заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

В ведомстве сообщили, что наличие аттестации начнут проверять наряду с другими документами перевозчиков с 6 июня 2025 года. За её отсутствие предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей по статье 10.14 КоАП Москвы.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

По предварительным данным, аналогичные проверки в будущем начнут проводить и на территории Московской области, где действует аналогичное наказание для перевозчиков за отсутствие сданного теста.