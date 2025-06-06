Стали известны зарплаты сотрудников АвтоВАЗа

В Сети появилась информация о зарплатных вилках для сотрудников АвтоВАЗа. Перечень 113 специальностей, на которые ищут дополнительных работников, опубликовал Telegram-канал «Автопоток».

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Предприятию потребовались специалисты различного уровня и квалификации. В списке есть мастера, токари, фрезеровщики, слесари, ведущие инженеры, руководители служб, начальники цеха, производства, управления, а также множество других должностей.

Минимальный заработок в размере от 27 тысяч до 39 тысяч рублей, без учета внеурочной работы, предлагают техникам и техникам конструкторам. Слесари, маляры и наладчики оборудования могут рассчитывать на зарплату от 70 до 73 тысяч рублей.

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Еще больше предлагают менеджеру по продукту в области IT — от 89 до 115 тысяч рублей. Руководителю по инжинирингу производства и начальнику управления предлагается зарплата от 95 тысяч до 133 тысяч рублей. Самый высокий доход — у руководителя службы. На этой должности специалист может рассчитывать на зарплату от 95 до 137 тысяч рублей.